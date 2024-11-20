Хуситы атаковали корабль Турции
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Хуситы подвергли атаке турецкий сухогруз Anadolu S у побережья Йемена. Грузовое судно шло под флагом Панамы.
Министерство иностранных дел Турции резко осудило действия йеменских повстанцев.
В сообщении отмечается, что официальная Анкара осудила эту атаку и заявила, что будут предприняты необходимые шаги для предотвращения подобных инцидентов в будущем.
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