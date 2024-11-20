Меркель подала голос: рассказала, почему не впустила Украину в НАТО

Об этом она написала в своих мемуарах «Свобода. Воспоминания 1954 — 2021». Выдержки из нее опубликовало Bild.

В 2008 году на саммите НАТО в Будапеште тогдашний президент США Джордж Буш предлагал присоединить Украину и Грузию к программе принятия новых членов в альянс — Плану действий по членству в НАТО (ПДЧ), но Меркель и Николя Саркози, который тогда был президентом Франции, выступили против.

По словам экс-канцлера, предоставление Украине и Грузии ПДЧ означало бы «почти необратимое обязательство» принять страну в блок. «Принятие нового члена должно повысить не только его безопасность, но и безопасность самого НАТО. ...Я посчитала грубой небрежностью обсуждать статус ПДЧ для Украины и Грузии, не приняв во внимание точку зрения Путина», — написала она.

Меркель считает, что достигнутый в то время компромисс, который лишал Украину и Грузию статуса ПДЧ, но в то же время сохранял перспективу их членства в альянсе, «был необходим, даже если, как и любой компромисс, имел свою цену». Она пишет, что российский президент Владимир Путин воспринял бы обещание принять обе страны в блок как «объявление войны».

Экс-канцлерь напомнила о наличии критериев для приема страны в НАТО, которые наряду с ее военным потенциалом также учитывают особенности внутригосударственной структуры. Она отметила, что в случае присоединения Украины к альянсу его военные структуры напрямую бы соприкасались с российскими, поскольку в аннексированном РФ Крыму базировались соединения Черноморского флота.

Украина подала заявку на ускоренное вступление в НАТО в 2022 году, через несколько месяцев после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Прошлым летом члены блока на саммите в Вильнюсе упростили для Украины процедуру вступления, но сроков, как настаивала украинская сторона, не определили. США и Германия настаивают на том, что Киев не может присоединиться к НАТО, пока ведет боевые действия с Россией. Для вступления Украине необходимо согласие всех стран — членов блока.

Презентация книги бывшей главы немецкого правительства под названием «Свобода. Воспоминания 1954—2021» состоится 26 ноября. Политик написала ее в соавторстве с многолетней помощницей Беате Бауман, руководившей бюро экс-канцлера. Ангела Меркель занимала должность федерального канцлера ФРГ с 2005 по 2021 год.