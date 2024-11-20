Украине спишут долги

Об этом говорится в письме администрации Байдена Конгрессу, которое есть в распоряжении агентства Bloomberg.

Эта сумма составляет половину 9-миллиардного займа, выделенного Конгрессом Украине весной нынешнего года в рамках 60-миллиардного пакета помощи Киеву. Прощение части долга, что «поможет Украине одержать верх в национальных интересах Соединенных Штатов и партнеров по Евросоюзу, G-7 и НАТО», говорится в письме.

В апреле эти деньги были выделены в виде кредита по инициативе законодателей-республиканцев, первоначально эту идею выдвинул Дональд Трамп. Возможность прощения долга была предусмотрена решением Конгресса.

Как пишет Bloomberg, это решение президента Байдена - одно из нескольких решений последнего времени, цель которых - предоставить Киеву как можно больше помощи в остающиеся два месяца его президентства. В среду было также объявлено о выделении Украине нового пакета военной помощи в размере 275 миллионов долларов. В рамках этого пакета она получит противопехотные мины. Администрация Байдена пытается гарантировать, что Киев получит все средства и вооружения, выделенные ему решением Конгресса до ухода Джо Байдена из Белого дома.