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Стратегическое командование США о ядерной войне с Россией

09:53 2797

США допускают такой обмен ядерными ударами, при котором Вашингтон сохранит часть своего арсенала для дальнейшего сдерживания потенциальных противников, заявил представитель Стратегического командования американского Министерства обороны, контр-адмирал Томас Бьюкенен.

«Когда мы говорим о неядерных и о ядерных средствах, то мы, конечно, не хотели бы проводить обмен ударами, не так ли? Думаю, все согласятся с тем, что если нам придется произвести обмен, то мы хотим сделать это на условиях, наиболее приемлемых для США», — сказал он, выступая в Центре стратегических и международных исследований (CSIS, его деятельность признана нежелательной на территории России) в Вашингтоне, комментируя возможное применение ядерного оружия.

Томас Бьюкенен

Представитель Стратегического командования подчеркнул, что США не хотели бы оказаться в среде, которая последует за обменом ядерными ударами.

По словам Бьюкенена, наиболее приемлемыми условиями он считает те, при которых США "продолжат лидировать в мире", что означает сохранение резерва стратегических вооружений.

"Нам нужно иметь резервные мощности. Вы же не будете тратить все свои ресурсы, чтобы победить, верно? Потому что тогда вам нечем будет сдерживать", — добавил контр-адмирал.

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