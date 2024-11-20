Зеленский: Украина не может терять десятки тысяч людей за Крым

Украина не признает ни одну оккупированную территорию российской, в частности те, которые были захвачены с 2014 года, и не готова уступать Крым в мирном соглашении, сказал президент Украины Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что Крым может быть возвращен дипломатическим путем и без значительных человеческих потерь.

«Я уже говорил, что мы готовы вернуть Крым дипломатическим путем, - сказал Зеленский. - Мы не можем тратить десятки тысяч наших людей, чтобы они погибали ради того, чтобы Крым вернулся... Мы понимаем, что Крым можно вернуть».