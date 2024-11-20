Новый исторический максимум биткоина
10:06 832
Стоимость биткоина обновила исторический максимум, превысив отметку $97 тыс., следует из данных Coindesk.
Криптовалюта стала дорожать с 5 ноября после победы Дональда Трампа на выборах президента США.
Глава Binance Ричард Тенг предсказывал золотой век для криптовалют после возвращения Трампа в Белый дом. Сегодня, 21 ноября, в течение ночи биткоин превысил отметку $95 тыс.
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