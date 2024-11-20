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Удар британскими ракетами по объекту Путина?
Новость дня
Удар британскими ракетами по объекту Путина?

Новый исторический максимум биткоина

10:06 832

Стоимость биткоина обновила исторический максимум, превысив отметку $97 тыс., следует из данных Coindesk.

Криптовалюта стала дорожать с 5 ноября после победы Дональда Трампа на выборах президента США.

Глава Binance Ричард Тенг предсказывал золотой век для криптовалют после возвращения Трампа в Белый дом. Сегодня, 21 ноября, в течение ночи биткоин превысил отметку $95 тыс.

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Смогут ли граждане Азербайджана въезжать в Армению без визы?
Смогут ли граждане Азербайджана въезжать в Армению без визы? новые детали предложения Еревана; все еще актуально
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Россия захватывает украинский город
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Генсек ООН снова в Баку
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Меркель подала голос: рассказала, почему не впустила Украину в НАТО
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08:26 3909
Нобелевский лауреат в интервью haqqin.az о спасении Каспия
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Революция в Абхазии: война кланов за деньги России
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Совместный план Трампа и Эрдогана: турецкие войска войдут в Украину?
Совместный план Трампа и Эрдогана: турецкие войска войдут в Украину? Александр Фридман отвечает на вопросы haqqin.az
20 ноября 2024, 15:40 11463
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