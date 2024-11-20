В Беларуси контртеррористическая операция

Представители спецслужбы рассказали журналистам, что в маневрах задействуют военную и другую спецтехнику. Кроме того, в зоне проведения мероприятий будет ограничено движение и усилен общий контроль за ситуацией.

Учения проводят на фоне выхода на белорусском гостелевидении фильма-расследования, в котором были раскрыты детали подготовленного оппозицией за рубежом плана вторжения в страну при поддержке Запада. По данным авторов расследования, для захвата были определены четыре зоны — выступ на стыке границ с Польшей и Украиной, а также три района Брестской области. Когда завяжутся бои, разработчики плана вторжения рассчитывали на помощь сил НАТО.

В начале ноября Минобороны Беларуси заявило, что уехавшие из страны оппозиционные деятели продолжают подготовку к смещению действующей власти. По данным военного ведомства, речь может идти в том числе и о силовом сценарии, в то время как НАТО «готовится к открытому вооруженному противостоянию» с Беларусью и Россией.