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Меркель о Путине: «Всегда начеку»

10:20 1371

Президент России Владимир Путин поразил бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель уверенностью в своей «правоте». Об этом она написала в своих мемуарах, выдержки из которых опубликовала газета Die Zeit.

«Меня прежде всего поражало его чувство собственной правоты», — сказала бывший канцлер.

В мемуарах Меркель упомянула Мюнхенскую речь Путина, произнесенную в 2007 году, и заявила, что «не считала полностью неверными» некоторые из озвученных им положений, в том числе критику действий США в Ираке.

«Во время Мюнхенской речи господин Путин показал себя тем, каким я его узнала: человеком, который был всегда начеку», — отметила Ангела Меркель. При этом она подчеркнула, что «Россия не исчезнет с карты мира».

Презентация книги бывшей главы немецкого правительства под названием «Свобода. Воспоминания 1954—2021» состоится 26 ноября. Политик написала ее в соавторстве с многолетней помощницей Беате Бауман, руководившей бюро экс-канцлера. Ангела Меркель занимала должность федерального канцлера ФРГ с 2005 по 2021 год.

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