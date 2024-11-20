Экс-министр Беларуси строит в украинском Мариуполе торговый центр
Бывший министр внутренних дел Беларуси Владимир Наумов строит в захваченном российскими войсками Мариуполе большой торговый центр.
По данным белорусской службы «Радио Свобода», землю под строительство площадью свыше 88 тысяч квадратных метров выделил компании «Звезда Фуд», которая принадлежит Наумову, глава сепаратистов Донецка Денис Пушилин.
Также, отмечает «Радио Свобода», весной 2022 года во время боев за Мариуполь на территории будущего мегамолла располагался морг, куда свозили тела погибших российских военных.