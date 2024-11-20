USD 1.7000
EUR 1.8007
RUB 1.7043
Подписаться на уведомления
Удар британскими ракетами по объекту Путина?
Новость дня
Удар британскими ракетами по объекту Путина?

Польша готова сбивать российские ракеты

10:46 831

Противовоздушная оборона и радиолокационная разведка Польши приведены в высшую степень готовности на фоне воздушной тревоги в Украине, также в воздух поднята авиация НАТО, сообщило в соцсетях Оперативное командование польских Вооруженных сил.

"В соответствии с действующими процедурами оперативный командующий вооруженными силами задействовал все имеющиеся в распоряжении силы и средства, дежурные пары истребителей подняты в воздух, а наземные системы ПВО и радиолокационной разведки приведены в высшую степень готовности", - сказано в пресс-релизе.

Меры приняты в связи с очередной атакой Российской Федерации, которая наносит удары по объектам, расположенным в том числе на западе Украины, заявило командование.

Также сообщается, что в охране воздушного пространства Польши задействованы польские и союзные самолеты.

"Оперативное командование Вооруженных сил отслеживает текущую ситуацию, а подчиненные ему силы и средства остаются в полной готовности к немедленному реагированию", - сообщает Оперативное командование.

Россия ударила по Днепру межконтинентальной баллистической ракетой
Россия ударила по Днепру межконтинентальной баллистической ракетой
11:45 260
Ованисян: «30 лет армян заставляли любить Карабах»
Ованисян: «30 лет армян заставляли любить Карабах»
11:32 600
Стратегическое командование США о ядерной войне с Россией
Стратегическое командование США о ядерной войне с Россией
09:53 2806
Совместные учения морских котиков Азербайджана и Турции
Совместные учения морских котиков Азербайджана и Турции фото
11:12 459
Смогут ли граждане Азербайджана въезжать в Армению без визы?
Смогут ли граждане Азербайджана въезжать в Армению без визы? новые детали предложения Еревана; все еще актуально
20 ноября 2024, 21:33 9267
Россия захватывает украинский город
Россия захватывает украинский город
10:58 1838
Генсек ООН снова в Баку
Генсек ООН снова в Баку фото
08:57 3346
Меркель подала голос: рассказала, почему не впустила Украину в НАТО
Меркель подала голос: рассказала, почему не впустила Украину в НАТО
08:26 3919
Нобелевский лауреат в интервью haqqin.az о спасении Каспия
Нобелевский лауреат в интервью haqqin.az о спасении Каспия
20 ноября 2024, 23:04 4563
Революция в Абхазии: война кланов за деньги России
Революция в Абхазии: война кланов за деньги России наш обзор
20 ноября 2024, 23:43 3879
Совместный план Трампа и Эрдогана: турецкие войска войдут в Украину?
Совместный план Трампа и Эрдогана: турецкие войска войдут в Украину? Александр Фридман отвечает на вопросы haqqin.az
20 ноября 2024, 15:40 11467

ЭТО ВАЖНО

Россия ударила по Днепру межконтинентальной баллистической ракетой
Россия ударила по Днепру межконтинентальной баллистической ракетой
11:45 260
Ованисян: «30 лет армян заставляли любить Карабах»
Ованисян: «30 лет армян заставляли любить Карабах»
11:32 600
Стратегическое командование США о ядерной войне с Россией
Стратегическое командование США о ядерной войне с Россией
09:53 2806
Совместные учения морских котиков Азербайджана и Турции
Совместные учения морских котиков Азербайджана и Турции фото
11:12 459
Смогут ли граждане Азербайджана въезжать в Армению без визы?
Смогут ли граждане Азербайджана въезжать в Армению без визы? новые детали предложения Еревана; все еще актуально
20 ноября 2024, 21:33 9267
Россия захватывает украинский город
Россия захватывает украинский город
10:58 1838
Генсек ООН снова в Баку
Генсек ООН снова в Баку фото
08:57 3346
Меркель подала голос: рассказала, почему не впустила Украину в НАТО
Меркель подала голос: рассказала, почему не впустила Украину в НАТО
08:26 3919
Нобелевский лауреат в интервью haqqin.az о спасении Каспия
Нобелевский лауреат в интервью haqqin.az о спасении Каспия
20 ноября 2024, 23:04 4563
Революция в Абхазии: война кланов за деньги России
Революция в Абхазии: война кланов за деньги России наш обзор
20 ноября 2024, 23:43 3879
Совместный план Трампа и Эрдогана: турецкие войска войдут в Украину?
Совместный план Трампа и Эрдогана: турецкие войска войдут в Украину? Александр Фридман отвечает на вопросы haqqin.az
20 ноября 2024, 15:40 11467
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться