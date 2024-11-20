Польша готова сбивать российские ракеты

Противовоздушная оборона и радиолокационная разведка Польши приведены в высшую степень готовности на фоне воздушной тревоги в Украине, также в воздух поднята авиация НАТО, сообщило в соцсетях Оперативное командование польских Вооруженных сил.

"В соответствии с действующими процедурами оперативный командующий вооруженными силами задействовал все имеющиеся в распоряжении силы и средства, дежурные пары истребителей подняты в воздух, а наземные системы ПВО и радиолокационной разведки приведены в высшую степень готовности", - сказано в пресс-релизе.

Меры приняты в связи с очередной атакой Российской Федерации, которая наносит удары по объектам, расположенным в том числе на западе Украины, заявило командование.

Также сообщается, что в охране воздушного пространства Польши задействованы польские и союзные самолеты.

"Оперативное командование Вооруженных сил отслеживает текущую ситуацию, а подчиненные ему силы и средства остаются в полной готовности к немедленному реагированию", - сообщает Оперативное командование.