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Десятки тысяч клиентов Банка АВВ сделали пожертвование в Фонд YAŞAT

10:49 333

Кампания Банка АВВ в рамках программы лояльности «Faydalı кешбэк», проведенная с 1 по 15 ноября, вызвала огромный интерес. «Пакет Победы», предложенный банком, выбрали 54 770 клиентов.

Банк АВВ пожертвовал в Фонд YAŞAT сумму, равную начисленному кешбэку клиентов. При этом сами клиенты сохранили свои кешбэк-начисления на счетах, а Банк дополнительно перевел эквивалентную сумму в фонд из собственных средств.

Пожертвования были рассчитаны на основе кешбэков, накопленных с 1 по 15 ноября, при этом максимальная сумма пожертвования на одного клиента составила 10 манатов.

Фонд YAŞAT был создан в декабре 2020 года для оказания помощи семьям шехидов и раненым, защищавшим территориальную целостность Азербайджанской Республики. Банк АВВ стал одним из первых коммерческих учреждений, поддержавших фонд, пожертвовав 1 миллион манатов.

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах Банка АВВ можно получить в филиалах и отделениях банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице банка в Facebook.

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