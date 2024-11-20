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Дело о насилии: сына кронпринцессы арестовали

10:50 1021

Старший сын кронпринцессы Норвегии Метте-Марит - Мариус Борг Хёйби - проведет неделю в камере предварительного заключения. Такое решение вынес суд в Осло в среду, 20 ноября.

Молодого человека обвиняют в правонарушении сексуального характера. Это уже второй подобный инцидент, связанный с Мариусом Боргом Хёйби, передает немецкий телеканал ZDF со слов прокурора полиции Осло Андреаса Крушевски. В обоих случаях речь идет о «сексуальных действиях в отношении женщины, которая была не в состоянии воспротивиться им». На сайте норвежской полиции сообщается, что расследование по текущему делу было начато прокуратурой 6 ноября.

Хёйби был задержан в автомобиле в пригороде Осло в ночь на 19 ноября. В резиденции сына кронпринцессы прошел обыск. В комментарии телерадиокомпании NRK адвокат Хёйби заявил, что его подзащитный невиновен, а прокурор вынес «катастрофически неправильную оценку» ситуации.

За прошедшие месяцы в отношении сына норвежской кронпринцессы были выдвинуты и другие обвинения - в частности, в причинении телесных повреждений своим бывшим девушкам и в порче имущества, напоминают журналисты.

Мариус Борг Хёйби был рожден норвежской кронпринцессой Метте-Марит от ее предыдущего партнера. От кронпринца Хаакона у нее еще двое детей - наследная принцесса Ингрид Александра и принц Сверре Магнус. Хёйби принадлежит к королевской семье, однако не имеет титула принца и не является официальным членом королевского дома.

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