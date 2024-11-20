Кроме того, российские войска продолжают наступать в Украине и имеют локальные успехи.

Украинский паблик Deep State подтверждает продвижение российских войск в Курахово, о чем вчера сообщали в России. Судя по карте, боями охвачена восточная половина города, при этом россияне уже захватили ее значительную часть.

По данным украинского мониторингового проекта DeepState, который следит за актуальными изменениями на фронте, ВС РФ продвинулись в Дарьино (Курская область), Курахово (Донбасс), возле Нижнего Клина (Курская область), Кремяного (Курская область), Раздольного (Донбасс), Новодонецкого (Донбасс) и Дальнего (Донбасс).

Кроме того, аналитики отметили, что уточняют ситуацию в Ольговском лесу, которая повлекла за собой существенные потери личного состава и расстрелы украинских пленных.

Украинским войскам не хватает пехотинцев и артиллерии, чтобы сдерживать российскую армию, готовую нести ошеломляющие потери, пишет американская газета The New York Times.

По словам опрошенных солдат и командиров, после многих лет тяжелых боев им мешает нехватка боевой пехоты и, что не менее важно, нехватка опытных командиров взводов и рот, чтобы вести новобранцев в бой. Именно это привело к истощению украинских оборонительных линий, что позволило России добиться наибольших успехов с начала широкомасштабной войны, говорится в статье.

20 ноября российские войска осуществили ряд штурмовых действий к востоку и северо-востоку от поселка Великая Новоселка. По предварительным данным, российская армия имела тактический успех, но более детальная обстановка будет понятна через пару дней.