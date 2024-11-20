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Совместные учения морских котиков Азербайджана и Турции

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11:12 468

На военно-морской базе Аксаз в турецком городе Мармарисе проводятся совместные с подразделениями подводного штурма и подводной обороны ВМС Азербайджана и Турции учения SAT-SAS-2024. Об этом информирует пресс-служба Минобороны.

В ходе совместных учений морские спецназовцы с высоким профессионализмом выполнили задачи по захвату кораблей. В последующие дни учений, согласно плану, подразделения специального назначения обеих стран будут выполнять задачи по отработке тактики сухопутных и морских боев, выполнению спуска с вертолета, захвату условной прибрежной территории, поиску и уничтожению неразорвавшихся боеприпасов и морских мин.

Совместные учения продолжатся до 29 ноября.

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