USD 1.7000
EUR 1.8007
RUB 1.7043
Подписаться на уведомления
Удар британскими ракетами по объекту Путина?
Новость дня
Удар британскими ракетами по объекту Путина?

Армения собирается закупить почти 80 артиллерийских систем

11:17 583

Армения ведет переговоры о закупке 78 единиц индийской буксируемой артиллерийской системы ATAGS. Об этом пишет издание Indian Defence Research Wing (IDRW). 

«Это следует за успешными показателями ATAGS, ранее поставленных Армении, которые продемонстрировали исключительные возможности на различных ландшафтах страны.

Первая партия из шести гаубиц прошла обширные испытания в Армении, в том числе в высокогорной местности и на равнине.

Испытания подтвердили точность на больших расстояниях и высокую надежность, что побудило власти Армении рассмотреть возможность закупок в более масштабных объемах.

Министерство обороны Армении стремится интегрировать пожелания военнослужащих для усовершенствования следующей партии ATAGS. Среди примечательных функций, уже включенных в систему, - интерфейс на армянском языке, что упрощает эксплуатацию оружия», - говорится в публикации.

Россия ударила по Днепру межконтинентальной баллистической ракетой
Россия ударила по Днепру межконтинентальной баллистической ракетой
11:45 282
Ованисян: «30 лет армян заставляли любить Карабах»
Ованисян: «30 лет армян заставляли любить Карабах»
11:32 619
Стратегическое командование США о ядерной войне с Россией
Стратегическое командование США о ядерной войне с Россией
09:53 2819
Совместные учения морских котиков Азербайджана и Турции
Совместные учения морских котиков Азербайджана и Турции фото
11:12 472
Смогут ли граждане Азербайджана въезжать в Армению без визы?
Смогут ли граждане Азербайджана въезжать в Армению без визы? новые детали предложения Еревана; все еще актуально
20 ноября 2024, 21:33 9269
Россия захватывает украинский город
Россия захватывает украинский город
10:58 1857
Генсек ООН снова в Баку
Генсек ООН снова в Баку фото
08:57 3352
Меркель подала голос: рассказала, почему не впустила Украину в НАТО
Меркель подала голос: рассказала, почему не впустила Украину в НАТО
08:26 3929
Нобелевский лауреат в интервью haqqin.az о спасении Каспия
Нобелевский лауреат в интервью haqqin.az о спасении Каспия
20 ноября 2024, 23:04 4565
Революция в Абхазии: война кланов за деньги России
Революция в Абхазии: война кланов за деньги России наш обзор
20 ноября 2024, 23:43 3880
Совместный план Трампа и Эрдогана: турецкие войска войдут в Украину?
Совместный план Трампа и Эрдогана: турецкие войска войдут в Украину? Александр Фридман отвечает на вопросы haqqin.az
20 ноября 2024, 15:40 11471

ЭТО ВАЖНО

Россия ударила по Днепру межконтинентальной баллистической ракетой
Россия ударила по Днепру межконтинентальной баллистической ракетой
11:45 282
Ованисян: «30 лет армян заставляли любить Карабах»
Ованисян: «30 лет армян заставляли любить Карабах»
11:32 619
Стратегическое командование США о ядерной войне с Россией
Стратегическое командование США о ядерной войне с Россией
09:53 2819
Совместные учения морских котиков Азербайджана и Турции
Совместные учения морских котиков Азербайджана и Турции фото
11:12 472
Смогут ли граждане Азербайджана въезжать в Армению без визы?
Смогут ли граждане Азербайджана въезжать в Армению без визы? новые детали предложения Еревана; все еще актуально
20 ноября 2024, 21:33 9269
Россия захватывает украинский город
Россия захватывает украинский город
10:58 1857
Генсек ООН снова в Баку
Генсек ООН снова в Баку фото
08:57 3352
Меркель подала голос: рассказала, почему не впустила Украину в НАТО
Меркель подала голос: рассказала, почему не впустила Украину в НАТО
08:26 3929
Нобелевский лауреат в интервью haqqin.az о спасении Каспия
Нобелевский лауреат в интервью haqqin.az о спасении Каспия
20 ноября 2024, 23:04 4565
Революция в Абхазии: война кланов за деньги России
Революция в Абхазии: война кланов за деньги России наш обзор
20 ноября 2024, 23:43 3880
Совместный план Трампа и Эрдогана: турецкие войска войдут в Украину?
Совместный план Трампа и Эрдогана: турецкие войска войдут в Украину? Александр Фридман отвечает на вопросы haqqin.az
20 ноября 2024, 15:40 11471
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться