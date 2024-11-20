Армения собирается закупить почти 80 артиллерийских систем

Армения ведет переговоры о закупке 78 единиц индийской буксируемой артиллерийской системы ATAGS. Об этом пишет издание Indian Defence Research Wing (IDRW).

«Это следует за успешными показателями ATAGS, ранее поставленных Армении, которые продемонстрировали исключительные возможности на различных ландшафтах страны.

Первая партия из шести гаубиц прошла обширные испытания в Армении, в том числе в высокогорной местности и на равнине.

Испытания подтвердили точность на больших расстояниях и высокую надежность, что побудило власти Армении рассмотреть возможность закупок в более масштабных объемах.

Министерство обороны Армении стремится интегрировать пожелания военнослужащих для усовершенствования следующей партии ATAGS. Среди примечательных функций, уже включенных в систему, - интерфейс на армянском языке, что упрощает эксплуатацию оружия», - говорится в публикации.