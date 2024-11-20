Ованисян: «30 лет армян заставляли любить Карабах»
Депутат от правящей партии Армении «Гражданский договор» Артур Ованисян заявил, что Карабах является международно признанной территорией Азербайджана, и призвал армян сосредоточиться на «настоящей» Армении.
«На протяжении 30 лет нас заставляли любить то, что принадлежит другим (Карабах). Чего вы хотите от признанных на международном уровне земель другой страны? Когда вы гуляете по улицам Армении, чувствуете ли вы, что находитесь в Ване или в Ереване? Мы все живем в «настоящей» Армении, поэтому давайте сосредоточимся на нашей стране», - сказал армянский депутат.