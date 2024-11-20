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Приклеенный скотчем банан продали за $6,2 миллиона

11:45 2238

Арт-объект «Комедиант» в виде банана, приклеенного скотчем к стене, ушел с молотка за $6,2 млн. Покупателем стал китайский криптопредприниматель и коллекционер произведений искусства Джастин Сан, предложивший самую большую сумму и обошедший шестерых конкурентов.

Сан назвал инсталляцию культурным феноменом, «который связывает миры искусства, мемов и криптовалютного сообщества» и добавил, что в ближайшее время съест банан «как часть этого уникального художественного опыта, отдавая дань уважения его месту как в истории искусства, так и в популярной культуре».

The New York Times пишет, что изначально аукционный дом Sothebyʼs рассчитывал продать инсталляцию за 1,5 миллиона долларов. Работа поставляется покупателю с сертификатом подлинности и инструкцией по замене банана, когда он сгниет.

В октябре аукционный дом Sotheby's сообщил, что выставит на продажу инсталляцию итальянского художника Маурицио Каттелана под названием Comedian — одно из самых известных и провокационных произведений искусства (всего Каттелан создал три экземпляра произведения).

Инсталляцию в виде приклеенного серебристым скотчем к белой стене на высоте 160 сантиметров от пола Маурицио Каттелан впервые показал в декабре 2019 года на международной выставке современного искусства Art Basel в Майами. Он назвал эту работу «Комедиант». После того как эта работа была выставлена, галерея Perrotin Gallery продала три банана Каттелана по цене от 120 до 150 тысяч долларов за каждый. Еще один из выставленных в галерее бананов съел другой художник Дэвид Датуна.

Мнения искусствоведов по поводу работы разделились. Одни посчитали ее провокацией. Другие разглядели в ней отсылку к концептуальным работам художника Марселя Дюшана, который ставил под сомнение ценность искусства как такового. Сам художник в интервью Art Newspaper в 2021 году назвал банан «работой-комментарием» и «размышлением о том, что мы ценим».

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