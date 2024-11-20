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Баку снова не готов к холодам и зиме

о наших проблемах
Ульвия Худиева, собкор
12:07 2182

Хотя с 15 ноября городское хозяйство Баку перешло на зимний режим работы, в старых жилых домах, подключенных к централизованной системе отопления, тепло либо не подано вообще, либо его недостаточно для обогрева помещений.

Как сообщает корреспондент haqqin.az, несмотря на сообщение ОАО Azəristiliktəchizat о полной готовности и запуске к зимнему сезону всех находящихся на его балансе котельных и тепловых пунктов, редакция получает жалобы на недостаточное отопление, поступающие от жителей различных районов Баку.

Жители дома по улице Мамеда Рагима, 20 в Ясамальском районе жалуются, что сталкиваются с проблемой тепла буквально каждый отопительный сезон

Так, жители 72-квартирного девятиэтажного дома в Ясамальском районе по улице Мамеда Рагима, 20 сообщили, что их здание до сих пор не обеспечено теплом. На горячей линии ОАО это объясняют либо техническими неисправностями, либо отсутствием какого-либо мелкого оборудования.

Житель квартиры №68 Рауф Велибеков отметил, что сталкивается с этой проблемой буквально каждый отопительный сезон. «Каждый год после многочисленных жалоб они [ОАО Azəristiliktəchizat] вынуждены принимать меры, - пожаловался Велибеков. - Снега еще не было, но стоит только погоде немного ухудшиться, как отопление сразу отключается. Всю зиму приходится обращаться во всевозможные инстанции».

Azəristiliktəchizat объясняет это либо техническими неисправностями, либо отсутствием какого-либо оборудования

Жители дома №29 по улице Насреддина Туси в Хатаинском районе также недовольны отсутствием отопления. По словам абонентов, от радиаторов в их квартирах веет холодным воздухом, они почти не прогреваются, хотя ежемесячная плата за отопление, которого фактически нет, начисляется уже с 15 ноября.

«Организация только и делает, что обвиняет граждан, - говорят жильцы. - Если в каком-то доме есть проблемы, их нужно своевременно выявлять и устранять. Пусть проверят квартиры и определят причину неисправности».

Жители Сураханского и Наримановского районов, поселка Масазыр, а также других территорий Баку продолжают жаловаться на отсутствие отопления, несмотря на то что с начала работы в зимнем режиме прошло уже несколько дней. В частности, проблемы с отоплением отмечаются по следующим адресам: улица Кероглу Рагимова, микрорайон 865, дома 2B и 2A; поселок Ени Гюнешли, массив AB, дом 137; жилой комплекс Qurtuluş 93 в Масазыре, а также в 9-м микрорайоне.

Жители Сураханского, Наримановского районов, поселка Масазыр, а также других территорий Баку также жалуются на отсутствие отопления

На странице ОАО Azəristiliktəchizat в социальных сетях также зафиксированы десятки жалоб. Например, житель дома 310 по улице Ильгара Зульфугарова в Хатаинском районе пишет, что в его двухкомнатной квартире отопление отсутствует, хотя соседние дома получают тепло. «Почему нельзя проводить ремонтные работы хотя бы за месяц до начала отопительного сезона, чтобы обеспечить нас теплом вовремя?» – недоумевает он.

Абонент с улицы Агасадыха Герайбейли, 11/15 в Наримановском районе заявил, что направил в ОАО Azəristiliktəchizat пятьдесят (!!) письменных обращений, но его квартира по-прежнему не отапливается. «Вы присылаете уведомления, но из труб вместе с водой течет мазут с грязью, который не только не обогревает квартиру, но еще и портит радиаторы», — написал он.

Абоненты также жалуются на постоянную занятость горячей линии Azəristiliktəchizat. По их словам, либо зашкаливает количество жалоб, либо организация намеренно не отвечает на звонки, оставляя линию практически недоступной.

На обращение редакции haqqin.az в пресс-службе ОАО Azəristiliktəchizat сообщили, что в доме по адресу: Ясамальский район, улица Мамеда Рагима, 20 была проведена проверка, и на данный момент здание обеспечено отоплением. «19 ноября на внутриквартальной линии произошла утечка воды, но проблему сразу устранили. Сейчас с отоплением дома проблем нет», — утверждают представители ведомства.

В ОАО также пояснили, что, согласно правилам «Использования тепловой энергии», утвержденным Кабинетом Министров Азербайджанской Республики 5 сентября 2023 года, в горных районах Азербайджана осенне-зимний сезон начинается с 1 ноября, в Баку и регионах — с 15 ноября.

На данный момент на балансе Azəristiliktəchizat находится 557 котельных и 89 тепловых пунктов, обеспечивающих потребителей теплом. «Если же какой-либо дом или квартира не получает тепло, - пишет пресс-служба ОАО Azəristiliktəchizat, - то это связано с внутридомовыми или квартирными проблемами».

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