Баку снова не готов к холодам и зиме

Хотя с 15 ноября городское хозяйство Баку перешло на зимний режим работы, в старых жилых домах, подключенных к централизованной системе отопления, тепло либо не подано вообще, либо его недостаточно для обогрева помещений. Как сообщает корреспондент haqqin.az, несмотря на сообщение ОАО Azəristiliktəchizat о полной готовности и запуске к зимнему сезону всех находящихся на его балансе котельных и тепловых пунктов, редакция получает жалобы на недостаточное отопление, поступающие от жителей различных районов Баку.

Так, жители 72-квартирного девятиэтажного дома в Ясамальском районе по улице Мамеда Рагима, 20 сообщили, что их здание до сих пор не обеспечено теплом. На горячей линии ОАО это объясняют либо техническими неисправностями, либо отсутствием какого-либо мелкого оборудования. Житель квартиры №68 Рауф Велибеков отметил, что сталкивается с этой проблемой буквально каждый отопительный сезон. «Каждый год после многочисленных жалоб они [ОАО Azəristiliktəchizat] вынуждены принимать меры, - пожаловался Велибеков. - Снега еще не было, но стоит только погоде немного ухудшиться, как отопление сразу отключается. Всю зиму приходится обращаться во всевозможные инстанции».

Жители дома №29 по улице Насреддина Туси в Хатаинском районе также недовольны отсутствием отопления. По словам абонентов, от радиаторов в их квартирах веет холодным воздухом, они почти не прогреваются, хотя ежемесячная плата за отопление, которого фактически нет, начисляется уже с 15 ноября. «Организация только и делает, что обвиняет граждан, - говорят жильцы. - Если в каком-то доме есть проблемы, их нужно своевременно выявлять и устранять. Пусть проверят квартиры и определят причину неисправности». Жители Сураханского и Наримановского районов, поселка Масазыр, а также других территорий Баку продолжают жаловаться на отсутствие отопления, несмотря на то что с начала работы в зимнем режиме прошло уже несколько дней. В частности, проблемы с отоплением отмечаются по следующим адресам: улица Кероглу Рагимова, микрорайон 865, дома 2B и 2A; поселок Ени Гюнешли, массив AB, дом 137; жилой комплекс Qurtuluş 93 в Масазыре, а также в 9-м микрорайоне.

На странице ОАО Azəristiliktəchizat в социальных сетях также зафиксированы десятки жалоб. Например, житель дома 310 по улице Ильгара Зульфугарова в Хатаинском районе пишет, что в его двухкомнатной квартире отопление отсутствует, хотя соседние дома получают тепло. «Почему нельзя проводить ремонтные работы хотя бы за месяц до начала отопительного сезона, чтобы обеспечить нас теплом вовремя?» – недоумевает он. Абонент с улицы Агасадыха Герайбейли, 11/15 в Наримановском районе заявил, что направил в ОАО Azəristiliktəchizat пятьдесят (!!) письменных обращений, но его квартира по-прежнему не отапливается. «Вы присылаете уведомления, но из труб вместе с водой течет мазут с грязью, который не только не обогревает квартиру, но еще и портит радиаторы», — написал он. Абоненты также жалуются на постоянную занятость горячей линии Azəristiliktəchizat. По их словам, либо зашкаливает количество жалоб, либо организация намеренно не отвечает на звонки, оставляя линию практически недоступной.