Китайские банки все жестче ведут себя с Россией

Провести оплату становится все сложнее: кредитные организации анализируют отгрузочные документы — кому идет товар, куда и зачем, говорит коммерческий директор компании «Импая Рус» Алексей Разумовский. По его словам, до этого такие усиленные проверки были введены в отношении переводов через Турцию и страны СНГ, но теперь они распространились на другие государства.

Представитель «Опоры России» в Китае Илона Горшенева-Долунц подтвердила это. По ее словам, банки требуют, чтобы товар отгружался именно в ту страну, откуда пришли деньги. С помощью ужесточения контроля организации пытаются избежать вторичных санкций, пояснила гендиректор компании Atvira, эксперт-практик ВЭД Екатерина Кизевич.

Китайские банки «закручивают гайки» перед приходом Дональда Трампа к власти, поэтому ситуация не улучшится в 2025 году, предупредил гендиректор АО «Первая Группа» Алексей Порошин. Он напомнил, что Трамп давно объявил торговую войну КНР и местные банки не будут рисковать, чтобы не дать повод новой американской администрации для санкций.