USD 1.7000
EUR 1.7938
RUB 1.6915
Подписаться на уведомления
Удар британскими ракетами по объекту Путина?
Новость дня
Удар британскими ракетами по объекту Путина?

Китайские банки все жестче ведут себя с Россией

12:10 754

Банки Китая ужесточили проверки платежей из Индии, ОАЭ и Гонконга, пытаясь выявить в них «российский след», рассказали «Известиям» представители бизнеса.

Провести оплату становится все сложнее: кредитные организации анализируют отгрузочные документы — кому идет товар, куда и зачем, говорит коммерческий директор компании «Импая Рус» Алексей Разумовский. По его словам, до этого такие усиленные проверки были введены в отношении переводов через Турцию и страны СНГ, но теперь они распространились на другие государства.

Представитель «Опоры России» в Китае Илона Горшенева-Долунц подтвердила это. По ее словам, банки требуют, чтобы товар отгружался именно в ту страну, откуда пришли деньги. С помощью ужесточения контроля организации пытаются избежать вторичных санкций, пояснила гендиректор компании Atvira, эксперт-практик ВЭД Екатерина Кизевич.

Китайские банки «закручивают гайки» перед приходом Дональда Трампа к власти, поэтому ситуация не улучшится в 2025 году, предупредил гендиректор АО «Первая Группа» Алексей Порошин. Он напомнил, что Трамп давно объявил торговую войну КНР и местные банки не будут рисковать, чтобы не дать повод новой американской администрации для санкций.

Украина хочет получить смертоносные американские ракеты
Украина хочет получить смертоносные американские ракеты
14:14 72
Баку снова не готов к холодам и зиме
Баку снова не готов к холодам и зиме о наших проблемах
12:07 2183
Россия захватывает украинский город
Россия захватывает украинский город обновлено 12:38
12:38 5618
Россия пригрозила ударить по американской базе в Польше
Россия пригрозила ударить по американской базе в Польше
12:36 2403
Нобелевский лауреат в интервью haqqin.az о спасении Каспия
Нобелевский лауреат в интервью haqqin.az о спасении Каспия все еще актуально
20 ноября 2024, 23:04 5039
Ованисян: «30 лет армян заставляли любить Карабах»
Ованисян: «30 лет армян заставляли любить Карабах»
11:32 3660
В США допустили обмен ядерными ударами с Россией. Реакция Китая
В США допустили обмен ядерными ударами с Россией. Реакция Китая обновлено 12:15
12:15 5998
Совместные учения морских котиков Азербайджана и Турции
Совместные учения морских котиков Азербайджана и Турции фото
11:12 1308
Смогут ли граждане Азербайджана въезжать в Армению без визы?
Смогут ли граждане Азербайджана въезжать в Армению без визы? новые детали предложения Еревана; все еще актуально
20 ноября 2024, 21:33 9897
Генсек ООН снова в Баку
Генсек ООН снова в Баку фото
08:57 4437
Меркель подала голос: рассказала, почему не впустила Украину в НАТО
Меркель подала голос: рассказала, почему не впустила Украину в НАТО
08:26 4912

ЭТО ВАЖНО

Украина хочет получить смертоносные американские ракеты
Украина хочет получить смертоносные американские ракеты
14:14 72
Баку снова не готов к холодам и зиме
Баку снова не готов к холодам и зиме о наших проблемах
12:07 2183
Россия захватывает украинский город
Россия захватывает украинский город обновлено 12:38
12:38 5618
Россия пригрозила ударить по американской базе в Польше
Россия пригрозила ударить по американской базе в Польше
12:36 2403
Нобелевский лауреат в интервью haqqin.az о спасении Каспия
Нобелевский лауреат в интервью haqqin.az о спасении Каспия все еще актуально
20 ноября 2024, 23:04 5039
Ованисян: «30 лет армян заставляли любить Карабах»
Ованисян: «30 лет армян заставляли любить Карабах»
11:32 3660
В США допустили обмен ядерными ударами с Россией. Реакция Китая
В США допустили обмен ядерными ударами с Россией. Реакция Китая обновлено 12:15
12:15 5998
Совместные учения морских котиков Азербайджана и Турции
Совместные учения морских котиков Азербайджана и Турции фото
11:12 1308
Смогут ли граждане Азербайджана въезжать в Армению без визы?
Смогут ли граждане Азербайджана въезжать в Армению без визы? новые детали предложения Еревана; все еще актуально
20 ноября 2024, 21:33 9897
Генсек ООН снова в Баку
Генсек ООН снова в Баку фото
08:57 4437
Меркель подала голос: рассказала, почему не впустила Украину в НАТО
Меркель подала голос: рассказала, почему не впустила Украину в НАТО
08:26 4912
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться