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Баку и Исламабад обсуждают совместные военные учения

12:27 408

Находящийся с визитом в Исламской Республике Пакистан первый заместитель министра обороны Азербайджанской Республики – начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев встретился в городе Карачи с командующим Сухопутными войсками Вооруженных сил Пакистана генералом Асимом Муниром.

Согласно сообщению, опубликованному на сайте Минобороны, на встрече генерал-полковник К.Велиев особо подчеркнул, что развитие сотрудничества с дружественным и братским Пакистаном во всех сферах, включая военную, находится в центре внимания президента, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Азербайджана Ильхама Алиева.

На встрече была отмечена важность расширения двустороннего военного сотрудничества и повышения интенсивности совместных учений, также отмечено, что стратегическое партнерство между двумя странами развивается по восходящей линии.

Начальник Генштаба азербайджанской армии осудил террористическую атаку в долине Тирах на северо-западе Пакистана, выразил соболезнования пакистанской стороне в связи с гибелью людей.

На встрече, где обсуждалось сотрудничество Азербайджана и Пакистана в военной сфере, был проведен обстоятельный обмен мнениями по вопросам борьбы с терроризмом и безопасности.

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