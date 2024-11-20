Россия пригрозила ударить по американской базе в Польше

Открытие американской базы ПРО в Польше ведет к «повышению уровня ядерной опасности», это «провокационный шаг Вашингтона». Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Это как раз очередной откровенно провокационный шаг в череде глубоко дестабилизирующих действий американцев, их союзников по Североатлантическому альянсу в стратегической сфере.

Этот шаг укладывается в многолетнюю деструктивную практику подтягивания к российским рубежам военной инфраструктуры НАТО, - сказала она. - Это объективно ведет к подрыву стратегической стабильности и вкупе с другими пагубными мерами военно-политического, военно-технического свойства, нацеленными на проецирование американской мощи за тысячи км от национальной территории США в целях оказания силового давления на Россию и некоторые другие ядерные державы.

Это естественным образом ведет к нарастанию стратегических рисков и, как следствие, к повышению общего уровня ядерной опасности».

По ее словам, «упомянутый американо-натовский долгострой, шедший без малого десятилетия при полном игнорировании российских озабоченностей в сфере безопасности, все эти годы являлся предметом самого пристального внимания России прежде всего с точки зрения заблаговременной подготовки компенсирующих контрмер».

«С учетом характера уровня угроз, возникающих от подобного рода западных военных объектов, база противоракетной обороны в Польше давно пополнила список приоритетных целей для потенциального поражения, что при необходимости может быть обеспечено широким спектром новейших вооружений», - сказала дипломат.

По ее словам, «появление сил НАТО в Украине приведет к катастрофическим последствиям для всего мира и будет означать вступление альянса в войну против России».

«Я не понимаю, может, до них как-то не доходит, что появление на территории Украины контингентов НАТО будет означать вступление альянса в войну против нашей страны, мы об этом уже неоднократно им говорили, ведь это приведет к катастрофическим последствиям не только для Европы, но и для всего мира», - сказала Захарова, комментируя заявление министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкны о необходимости отправки военных сил европейских стран в Украину.

По ее словам, глава МИД Эстонии «подстрекает остальных членов альянса поучаствовать в заведомо обреченной на провал авантюре». «Я вижу, что сейчас эти самые страны НАТО подкрепляют эскалацию трупами граждан Украины, вот в этом они поднаторели.

Эстония, да, собственно говоря, и другие прибалтийские режимы, принадлежит к радикальному крылу североатлантического блока, постоянно отмечается агрессивными, провокационными, воинствующими заявлениями в отношении нашей страны, кстати говоря, с таким откровенным националистическим подтекстом», - добавила Захарова.