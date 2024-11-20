Американцы обвиняют близкого к Моди индийского магната. Ему грозит арест

Как сообщает Reuters со ссылкой на судебные документы, судья выдал ордер на арест Гаутама Адани и его племянника Сагара Адани, прокуроры намерены добиваться их ареста за пределами США.

Американская прокуратура считает, что это дело должен разбирать американский суд, поскольку, по данным следствия, Гаутам Адани и его работники заплатили индийским чиновникам 250 млн долларов взяток за выгодные контракты для своей компании, которая занимается «зеленой» знергетикой, а инвестиции для этой компании в размере трех млрд долларов они собирали в том числе и с американских инвесторов. Компания при этом обещала быть достаточно доходной: до двух миллиардов долларов в течение 20 лет.

По мнению прокурора Восточного округа Нью-Йорка Бриона Писа, Адани и его работники обманывали американских инвесторов, декларируя, что их предприятие не занимается коррупцией, и в этом и состоит суть предъявленного обвинения в мошенничестве.

«Обвиняемые разработали сложную схему подкупа чиновников правительства Индии, чтобы получить контракты на миллиарды долларов… и солгали относительно этой схемы, чтобы собрать капитал с американских и зарубежных инвесторов», — заявил окружной прокурор Пис, объявляя о предъявленном обвинении.

Состояние 62-летнего Гаутама Адани оценивается примерно в 70 млрд долларов. Он поддерживает тесные связи с премьер-министром Нарендрой Моди и его правительством, оппозиция обвиняет их в том, что благодаря этим связям компании Адани получили много выгодных контрактов.

Концерн Adani Group пока не комментировал обвинения.