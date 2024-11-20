Спецслужбы Турции не дремлют
Сотрудники Национальной разведывательной организации Турции (MİT) задержали в одной из ближневосточных стран члена Маоистской коммунистической партии (МКП), информирует Anadolu.
Согласно сообщению, спецслужбы выяснили, что Кадир Челик, включенный МВД Турции в «серый список» разыскиваемых террористов, сотрудничал с террористической Рабочей партией Курдистана (РПК). Он участвовал в подготовке атак на Турцию.
Разведка установила, что Челик в 2011-2016 годах действовал в незаконной структуре МКП в Стамбуле. В 2016 году уехал на север Ирака, где прошел подготовку по организации атак с участием смертника благодаря сотрудничеству между МКП и PKK. С 2018 года осуществлял вооруженную деятельность в координации с ответвлениями PKK на севере Сирии.
Кроме того, усилиями MİT в районе Гара на севере Ирака точечным ударом нейтрализован террорист РПК Серхат Тагар под кодовым именем «Мерван Хизан». Он был ответственным за «операции» террористической организации в районе Гара. Его местонахождение было выявлено благодаря работе разведки. В ряды РПК Тагар вступил в 2014 году. В 2017-2019 годах осуществлял преступную деятельность в районе Зап на севере Ирака, участвовал в атаке на силы безопасности Турции.