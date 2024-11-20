Спецслужбы Турции не дремлют

Согласно сообщению, спецслужбы выяснили, что Кадир Челик, включенный МВД Турции в «серый список» разыскиваемых террористов, сотрудничал с террористической Рабочей партией Курдистана (РПК). Он участвовал в подготовке атак на Турцию.

Разведка установила, что Челик в 2011-2016 годах действовал в незаконной структуре МКП в Стамбуле. В 2016 году уехал на север Ирака, где прошел подготовку по организации атак с участием смертника благодаря сотрудничеству между МКП и PKK. С 2018 года осуществлял вооруженную деятельность в координации с ответвлениями PKK на севере Сирии.