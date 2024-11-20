Первый вице-премьер Грузии: «Азербайджан предпринимает важные шаги по цифровизации Срединного коридора»

Азербайджан предпринимает очень важные и активные шаги по цифровизации операций на транспортной структуре, которая является важным компонентом в его части Срединного коридора. Об этом заявил первый вице-премьер Грузии, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили, принявший участие в министерском круглом столе на тему «Устойчивый, цифровой Срединный коридор и за его пределами» в рамках COP29.

Министр отметил, что очень важно оптимизировать операции в Срединном коридоре, обеспечить конкурентоспособность в долгосрочной перспективе и привлечь больше грузов в Азербайджан.

«Это интересно и для Грузии», - сказал Л.Давиташвили.