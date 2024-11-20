Москва «внимательно следит» за событиями в Абхазии

Москва внимательно следит за ситуацией в Абхазии (отколовшейся от Грузии регион) и приняла к сведению договоренности между «властью» и оппозицией республики, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы продолжаем внимательно следить за развитием ситуации в Республике Абхазия. Она является одним из наших ближайших союзников и партнеров. Был опубликован комментарий 15 ноября. Мы дали принципиальную оценку внутриполитическому кризису в этой стране и поделились мнением о возможных путях выхода из этой непростой ситуации. В Москве приняли к сведению договоренности между абхазскими властями и оппозицией, которые позволили не допустить дальнейшей эскалации напряженности. Важно, чтобы были созданы необходимые условия для проведения досрочных президентских выборов в Абхазии, которые, как мы понимаем, должны состояться до 19 февраля 2025 года», - заявила Захарова.

В Абхазии 15 ноября должны были рассмотреть вопрос ратификации соглашения с Россией об осуществлении российскими юридическими лицами инвестиционных проектов на территории региона. Проведение сессии отменили из-за того, что «депутаты» не смогли утвердить ее повестку. Оппозиция требовала повторного созыва «парламента» для полного исключения вопроса. Позднее оппозиция потребовала от «главы» Абхазии Аслана Бжании уйти в отставку и заняла «правительственный» комплекс. В результате переговоров в ночь с 18 на 19 ноября между «властями» и оппозицией было подписано соглашение, согласно которому Бжания подаст в отставку.

После заключения соглашения протестующие покинули комплекс «правительственных зданий».