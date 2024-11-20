Русские ударили и по Кривому Рогу: есть раненые

Кроме Днепра россияне 21 ноября атаковали и Кривой Рог (Днепропетровская область), известно о 15 пострадавших и разрушениях.

По словам главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, среди пострадавших двое подростков. Всего, по его словам, госпитализированы 9 человек. Немного ранее он сообщал, что в результате удара частично разрушено админздание и повреждены две жилые двухэтажки.

Мэр города Александр Вилкул уточнил, что, по предварительной информации, повреждено около 10 жилых домов. Из получивших ранения, по его словам, двое взрослых находятся в тяжелом состоянии.