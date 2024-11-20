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Удар британскими ракетами по объекту Путина?
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Удар британскими ракетами по объекту Путина?

Украина хочет получить смертоносные американские ракеты

14:14 2272

Украина может попросить администрацию президента США Джо Байдена разрешить использование ракет Tomahawk с дальностью 2400 километров для ударов по территории России. Об этом в интервью Politico рассказал зампредседателя комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Егор Чернев.

По информации издания, власти Украины думают над возможностью использовать американское оружие до возвращения в Белый дом Дональда Трампа. В Киеве думают использовать ракеты Tomahawk для ударов по оборонным заводам на территории России, пишет Politico.

Официально власти Украины не заявляли о наличии у них Tomahawk. Дальность действия этих ракет составляет 2400 километров, что в семь раз превышает радиус ракет ATACMS.

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