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Удар британскими ракетами по объекту Путина?

Захарова: «Мы не вмешиваемся, это Запад»

14:16 1430

Россия «решительно» отвергает обвинения во вмешательстве в дела Грузии от грузинской оппозиции, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Обвинения абсолютно безосновательны, решительно их отвергаем. Напомню тем, кто делает такие заявления, что у нас нет дипломатических отношений с Грузией. Россия развивает в основном торгово-экономические и гуманитарные связи с этой закавказской страной, с народом которой нас объединяет общая история, культура, тесные связи, контакты между людьми», - сказала Захарова, комментируя обвинения в адрес РФ.

«При этом во внутренние дела других стран мы не вмешиваемся, это делает Запад, - подчеркнула Захарова. - Несмотря на колоссальное давление, грузинский народ высказался в пользу стабильности и традиционных ценностей».

Захарова убеждена, что грузинский народ не поддастся на провокации.

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