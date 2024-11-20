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Cахиль Бабаев обещает щедрый рост пенсий

14:35 2237

Прогнозируется, что в следующем году среднемесячный показатель трудовых пенсий в Азербайджане достигнет 531 маната. Об этом на совместном заседании двух комитетов Милли Меджлиса Азербайджана заявил министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев.

Министр отметил, что в 2019 году средний размер трудовых пенсий составил всего 264 маната. «За пять лет нам удалось увеличить средний размер трудовых пенсий почти в два раза, а если посмотреть на трудовую пенсию по возрасту, то цифра выше. В 2026 году эта цифра составит 569 манатов. По сравнению с текущим годом рост составил 8 процентов. Если посмотреть на показатель 2019 года, то он равнялся 292 манатам», - добавил он.

По словам министра, в государственном бюджете Азербайджана на социальные расходы в следующем году выделено 16,9 миллиарда манатов. Он отметил, что расходы на соцзащиту и соцобеспечение будут на 10% выше, чем в текущем году, 96% расходов приходится на выплаты населению.

«7,2 миллиарда манатов будут направлены на финансирование трудовых пенсий. Прогнозируется, что средний размер трудовых пенсий достигнет 531 маната. Средний размер трудовых пенсий в 2019 году составил 264 маната. В трудовых пенсиях по возрасту цифра выше, здесь она составит 569 манатов. В 2019 году это были 292 маната», - сказал он.

По словам Бабаева, в течение 2019-2024 годов было проведено более 830 тыс. назначений социальных выплат: «Назначено 89% пенсий по возрасту. В течение 2019-2024 годов с прекращением необоснованных пенсионных выплат и введением налоговой системы было получено 3,1 млрд манатов. Из них 1,6 млрд манатов выплачено в государственный бюджет, а 1,5 млрд манатов направлено на инвестиции».

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