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Удар британскими ракетами по объекту Путина?
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Удар британскими ракетами по объекту Путина?

Кремль обвиняет «уходящую администрацию США»

14:46 1059

В Кремле считают «безответственной» позицию администрации президента США Джо Байдена, которая, как пишут СМИ, разрешила Украине наносить удары по территории России дальнобойными ракетами. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил на брифинге, передает Интерфакс.

Удары американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по территории России он назвал «новой эскалацией».

«Это очень безответственная позиция, которую занимает уходящая администрация США. Они продолжают подливать масла в огонь этого конфликта, всячески препятствуя хоть какой-то динамике на его завершение, используя при этом Украину как инструмент в своих руках в своей войне с РФ», — сказал Песков.

Представителя Кремля также спросили, есть ли у России подтверждение, что для удара по Курской области 20 ноября использовалась ракета Storm Shadow. Песков ответил, что не хотел бы комментировать тему, «которая является прерогативой наших военных, военного ведомства».

The Guardian, Bloomberg, BBC News и другие СМИ со ссылкой на источники сообщили, что 20 ноября Украина впервые использовала британские дальнобойные ракеты Storm Shadow для удара по целям на территории России. Обломки ракет нашли в поселке Марьино Курской области. Минобороны России сообщило, что ВСУ в ночь на 19 ноября нанесли удар шестью дальнобойными ракетами ATACMS по военному объекту в Брянской области.

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