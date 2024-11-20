USD 1.7000
EUR 1.7938
RUB 1.6915
Подписаться на уведомления
Удар британскими ракетами по объекту Путина?
Новость дня
Удар британскими ракетами по объекту Путина?

Решение Иванишвили: Кобахидзе – в премьеры Грузии

14:54 1155

Основатель и почетный председатель правящей партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» Бидзина Иванишвили представил на должность премьер-министра кандидатуру действующего главы правительства Ираклия Кобахидзе. Об этом заявил на брифинге исполнительный секретарь партии Мамука Мдинарадзе после заседания политического совета «Грузинской мечты».

«Согласно уставу нашей партии, у почетного председателя есть права и полномочия представить кандидата в премьеры. Тут не будет никакого особого сюрприза в том, что Бидзина Иванишвили представил кандидатом в премьеры Ираклия Кобахидзе. Естественно, со стороны политсовета это полностью было поддержано», - сказал Мдинарадзе.

По его словам, кандидатом на пост спикера парламента будет действующий глава законодательного органа Шалва Папуашвили.

Первое заседание парламента нового созыва пройдет 25 ноября. После того как парламент вступит в свои права и полномочия, действующее правительство во главе с премьер-министром автоматически уйдет в отставку. Министры и премьер останутся исполняющими обязанности до назначения нового Кабмина.

МИД Армении о лжи посла США в Азербайджане
МИД Армении о лжи посла США в Азербайджане
15:25 2301
В США допустили обмен ядерными ударами с Россией. Реакция Китая
В США допустили обмен ядерными ударами с Россией. Реакция Китая обновлено 12:15
12:15 7948
Турция пообещала продолжать добиваться мира в Украине
Турция пообещала продолжать добиваться мира в Украине
15:41 514
Россия впервые ударила по Украине страшным оружием: межконтинентальной ракетой «Рубеж»
Россия впервые ударила по Украине страшным оружием: межконтинентальной ракетой «Рубеж» Заявление Зеленского; обновлено 16:36; фото; видео
16:36 10156
Cахиль Бабаев обещает щедрый рост пенсий
Cахиль Бабаев обещает щедрый рост пенсий
14:35 2239
Украина хочет получить смертоносные американские ракеты
Украина хочет получить смертоносные американские ракеты
14:14 2275
Баку снова не готов к холодам и зиме
Баку снова не готов к холодам и зиме о наших проблемах
12:07 3456
Россия захватывает украинский город
Россия захватывает украинский город обновлено 12:38
12:38 7540
Россия пригрозила ударить по американской базе в Польше
Россия пригрозила ударить по американской базе в Польше
12:36 3994
Нобелевский лауреат в интервью haqqin.az о спасении Каспия
Нобелевский лауреат в интервью haqqin.az о спасении Каспия все еще актуально
20 ноября 2024, 23:04 5281
Ованисян: «30 лет армян заставляли любить Карабах»
Ованисян: «30 лет армян заставляли любить Карабах»
11:32 5156

ЭТО ВАЖНО

МИД Армении о лжи посла США в Азербайджане
МИД Армении о лжи посла США в Азербайджане
15:25 2301
В США допустили обмен ядерными ударами с Россией. Реакция Китая
В США допустили обмен ядерными ударами с Россией. Реакция Китая обновлено 12:15
12:15 7948
Турция пообещала продолжать добиваться мира в Украине
Турция пообещала продолжать добиваться мира в Украине
15:41 514
Россия впервые ударила по Украине страшным оружием: межконтинентальной ракетой «Рубеж»
Россия впервые ударила по Украине страшным оружием: межконтинентальной ракетой «Рубеж» Заявление Зеленского; обновлено 16:36; фото; видео
16:36 10156
Cахиль Бабаев обещает щедрый рост пенсий
Cахиль Бабаев обещает щедрый рост пенсий
14:35 2239
Украина хочет получить смертоносные американские ракеты
Украина хочет получить смертоносные американские ракеты
14:14 2275
Баку снова не готов к холодам и зиме
Баку снова не готов к холодам и зиме о наших проблемах
12:07 3456
Россия захватывает украинский город
Россия захватывает украинский город обновлено 12:38
12:38 7540
Россия пригрозила ударить по американской базе в Польше
Россия пригрозила ударить по американской базе в Польше
12:36 3994
Нобелевский лауреат в интервью haqqin.az о спасении Каспия
Нобелевский лауреат в интервью haqqin.az о спасении Каспия все еще актуально
20 ноября 2024, 23:04 5281
Ованисян: «30 лет армян заставляли любить Карабах»
Ованисян: «30 лет армян заставляли любить Карабах»
11:32 5156
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться