Решение Иванишвили: Кобахидзе – в премьеры Грузии

Основатель и почетный председатель правящей партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» Бидзина Иванишвили представил на должность премьер-министра кандидатуру действующего главы правительства Ираклия Кобахидзе. Об этом заявил на брифинге исполнительный секретарь партии Мамука Мдинарадзе после заседания политического совета «Грузинской мечты».

«Согласно уставу нашей партии, у почетного председателя есть права и полномочия представить кандидата в премьеры. Тут не будет никакого особого сюрприза в том, что Бидзина Иванишвили представил кандидатом в премьеры Ираклия Кобахидзе. Естественно, со стороны политсовета это полностью было поддержано», - сказал Мдинарадзе.

По его словам, кандидатом на пост спикера парламента будет действующий глава законодательного органа Шалва Папуашвили.

Первое заседание парламента нового созыва пройдет 25 ноября. После того как парламент вступит в свои права и полномочия, действующее правительство во главе с премьер-министром автоматически уйдет в отставку. Министры и премьер останутся исполняющими обязанности до назначения нового Кабмина.