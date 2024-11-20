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Пашинян призвал карабахских армян работать, а не ждать пособий

15:11 1293

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прокомментировал тот факт, что в госбюджете Армении суммы денежной помощи, предоставляемой карабахским армянам, будут постепенно сокращаться.

«Мы не обнуляем пакет, а поддерживаем определенные социальные группы и, по сути, поощряем людей трудоспособного возраста к тому, чтобы они работали и своей работой удовлетворяли свои потребности.

Наша стратегия в системе оценки бедности должна заключаться в следующем: шаг за шагом мы должны отказаться от предоставления какой-либо поддержки трудоспособному человеку вообще. Но, с другой стороны, в случае людей с ограничениями мы должны помочь им приобрести рабочие навыки.

Извините, но в современном мире человек, прикованный к инвалидному креслу, может работать и зарабатывать довольно хорошо. Мы просто должны поощрять работу, потому что я снова говорю, я говорил это раньше, я говорю это и сейчас, и я думаю, что это аксиома, что бедность можно преодолеть с помощью труда.

Невозможно не работать и преодолеть бедность. Следовательно, каков наш план, когда мы оцениваем бедность человека и создаем де-факто систему, которая не заставляет его работать? И получается, что мы на государственном уровне обрекаем человека на бедность, следовательно, мы должны изменить эту логику», - заявил Пашинян.

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