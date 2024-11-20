Глава Минздрава об успехах Азербайджана в борьбе с ВИЧ

На мероприятии, организованном Международным центром Низами Гянджеви и ЮНЭЙДС, выступили помощник генерального секретаря ООН, директор Бюро Программы развития ООН (ПРООН) по разработке политики и поддержке программ Маркос Нето, министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев, резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева, специальный советник ЮНЭЙДС по вопросам СПИДа и пандемии Мбулава Мугабе, секретарь по надзору за здоровьем Министерства здравоохранения Бразилии Этель Масиэль.

В рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции Объединенной программы ООН об изменении климата (COP29) состоялась презентация Рамочного документа по ВИЧ и изменению климата ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС).

В своем выступлении министр здравоохранения Азербайджана отметил, что вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) остается одной из основных проблем глобального общественного здравоохранения: «Ежегодно более миллиона человек заражаются ВИЧ и более 600 000 человек умирают от заболеваний, связанных с ВИЧ».

Теймур Мусаев подчеркнул, что в Азербайджане предприняты важные шаги и достигнуты успехи в направлении борьбы с ВИЧ.

По словам министра, диагностика, обеспечение всех ВИЧ-инфицированных лекарствами и антиретровирусными препаратами осуществляется за счет средств государственного бюджета: «Азербайджан также поддерживает прочные партнерские отношения с международными организациями, такими как Всемирная организация здравоохранения и Глобальный фонд. К концу 2023 года Азербайджан достиг заметного прогресса в реализации Глобальных целей относительно обеспечения услугами тестирования и лечения лиц, живущих с ВИЧ на уровне «89-80-93», что является одним из лучших показателей в нашем регионе».