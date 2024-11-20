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Глава Минздрава об успехах Азербайджана в борьбе с ВИЧ

15:10 376

В рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции Объединенной программы ООН об изменении климата (COP29) состоялась презентация Рамочного документа по ВИЧ и изменению климата ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС).

На мероприятии, организованном Международным центром Низами Гянджеви и ЮНЭЙДС, выступили помощник генерального секретаря ООН, директор Бюро Программы развития ООН (ПРООН) по разработке политики и поддержке программ Маркос Нето, министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев, резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева, специальный советник ЮНЭЙДС по вопросам СПИДа и пандемии Мбулава Мугабе, секретарь по надзору за здоровьем Министерства здравоохранения Бразилии Этель Масиэль.

В своем выступлении министр здравоохранения Азербайджана отметил, что вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) остается одной из основных проблем глобального общественного здравоохранения: «Ежегодно более миллиона человек заражаются ВИЧ и более 600 000 человек умирают от заболеваний, связанных с ВИЧ».

Теймур Мусаев подчеркнул, что в Азербайджане предприняты важные шаги и достигнуты успехи в направлении борьбы с ВИЧ.

По словам министра, диагностика, обеспечение всех ВИЧ-инфицированных лекарствами и антиретровирусными препаратами осуществляется за счет средств государственного бюджета: «Азербайджан также поддерживает прочные партнерские отношения с международными организациями, такими как Всемирная организация здравоохранения и Глобальный фонд. К концу 2023 года Азербайджан достиг заметного прогресса в реализации Глобальных целей относительно обеспечения услугами тестирования и лечения лиц, живущих с ВИЧ на уровне «89-80-93», что является одним из лучших показателей в нашем регионе».

Напомнив, что изменение климата является центральной темой обсуждений на COP29, министр сказал: «В ходе Конференции неоднократно подчеркивалось, что последствия изменения климата распределены непропорционально. Бедствия, связанные с климатом, повышение уровня моря, изменения режима осадков и средних температур приводят к перемещению населения, вспышкам заболеваний, нехватке чистой воды, отсутствию продовольственной безопасности и повреждению инфраструктуры здравоохранения».

Было подчеркнуто, что исследования на основе фактических данных подтверждают, что эти условия усугубляют проблемы психического здоровья, увеличивают насилие, приводят к ранним бракам и способствуют злоупотреблению наркотиками: «Перебои в предоставлении медицинских услуг еще больше ограничивают доступ к лечению ВИЧ, профилактике и услугам в области психического здоровья, что в конечном итоге приводит к росту заболеваемости и смертности, особенно среди уязвимых групп. Эти совокупные эффекты способствуют росту показателей ВИЧ и подрывают многолетний прогресс в борьбе с эпидемией».

«На COP29 в Баку мировое сообщество объединилось для решения глобальных последствий изменения климата. Среди них воздействие на здоровье является одним из самых важных. Смягчение последствий изменения климата для здоровья - это достаточно долгий и сложный процесс. Однако чем раньше мы начнем действовать, тем скорее мы добьемся успеха. Создание климатически устойчивых систем здравоохранения и подготовка медицинских кадров имеют жизненно важное значение для достижения Целей устойчивого развития, включая искоренение эпидемии ВИЧ. Только посредством международной солидарности, справедливого распределения ресурсов, а также обмена знаниями и передовым опытом мы сможем создать климатически устойчивое общество, в котором будут решены все проблемы здравоохранения и обеспечена защита населения», - отметил в заключение министр здравоохранения Азербайджанской Республики.

Мероприятие продолжилось панельными дискуссиями.

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