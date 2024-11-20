Получите бизнес-кредит сейчас, начните платить через 3 месяца!

Birbank Biznes продолжает поддерживать владельцев бизнеса и предоставлять предпринимателям новые решения. Следующая новость порадует всех, кто занимается малым бизнесом. Таким образом, предприниматели могут получить бизнес-кредиты онлайн и начать платить уже через 3 месяца.

Эта возможность призвана облегчить работу предпринимателей и поддержать развитие бизнеса в нашей стране. Кредит предоставляется полностью онлайн, без поручителей и залогов, кроме того, пользователи могут оформить кредит из мобильного приложения Birbank Business в любое время 24/7.

Эта кампания Birbank Biznes, которая предоставляет финансовые ресурсы владельцам микробизнеса, действительна до 30 декабря 2024 года. Теперь не нужно терять время. Получите кредит до 30 000 манатов всего в один клик. Мы приглашаем предпринимателей, которые ищут новые инвестиции или хотят расширить свой бизнес, воспользоваться этой возможностью.

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Если у клиентов Birbank Biznes возникнут вопросы, они также в любое время получат поддержку через чат. Более подробную информацию о системе Birbank Business, позволяющей предпринимателям экономить время, можно получить на сайте https://bir.bank/bbfipr или позвонить в информационный центр 896.