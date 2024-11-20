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МИД Армении о лжи посла США в Азербайджане

15:25 2311

Министерство иностранных дел Армении опровергает высказывания посла США в Баку Марка Либби о сотрудничестве с Азербайджаном в управлении трансграничными водными ресурсами.

Ранее посол США сообщил, что специалисты из Азербайджана и Армении совместно работают над созданием комплексной схемы управления ресурсами трансграничных рек.

«Официального взаимодействия между Арменией и Азербайджаном в указанной сфере не существует. Контакты по данной теме ограничивались взаимодействием между общественными организациями двух стран», - заявили в армянском внешнеполитическом ведомстве.

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