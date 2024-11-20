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Азербайджанские вузы в топ-500 рейтинга Times Higher Education

15:33 737

Три университета Азербайджана вошли в междисциплинарный научный рейтинг Times Higher Education, опубликованный впервые 21 ноября.

В этом рейтинге, включающем в общей сложности 749 университетов, Бакинский государственный университет и Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности занимают места в рейтинге 201-250, а Азербайджанский технический университет - 401-500, рассказали haqqin.az в Министерстве науки и образования. 

В свою очередь, UNEC, Азербайджанский университет архитектуры и строительства, Нахчыванский государственный университет, Сумгаитский государственный университет, Азербайджанский медицинский университет, Бакинская высшая школа нефти и Университет «Хазар» вошли в рейтинг как «репортеры».

Рейтинг междисциплинарных наук Times Higher Education является первой рейтинговой таблицей, измеряющей вклад университетов в междисциплинарную науку.

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