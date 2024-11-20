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Турция пообещала продолжать добиваться мира в Украине

15:41 518

Министерство иностранных дел Турции «сохраняет решимость продолжать регулярный диалог с Россией и Украиной по теме прекращения войны и будет работать в этом направлении в будущем году», заявил глава ведомства Хакан Фидан на заседании парламентской плановой и бюджетной комиссии.

«Мы поддерживаем все мирные инициативы по прекращению войны между Россией и Украиной, заявили о необходимости достижения постоянного решения с участием обеих сторон. Мы усердно работаем по вопросу обеспечения мира, проводя регулярный политический диалог со сторонами и играя справедливую посредническую роль», - сказал он.

Фидан отметил, что война в Украине «напрямую затрагивает Турцию». «Мы продолжали прилагать усилия по нивелированию региональных и глобальных последствий войны и устранению рисков для нашей страны в 2024 году.

Благодаря Черноморской зерновой инициативе, которая предотвратила глобальный продовольственный кризис, мы помогли доставить в мир около 33 млн тонн зерновых. Мы сосредоточили усилия на обеспечении безопасности коммерческого судоходства в Черном море, чтобы не допустить нестабильности на рынках и ухудшения безопасности в Черном море», - указал министр.

Говоря о сирийском урегулировании и перспективах нормализации между Анкарой и Дамаском, Фидан заявил, что «усилия, предпринимаемые Турцией вместе с Россией и Ираном в рамках астанинской платформы, имеют важное значение».

«С другой стороны, мы также продолжаем начатые с США консультации по Сирии. Наше главное ожидание состоит в том, что диалог, стратегически предложенный нашим президентом, будет оценен режимом [властями Дамаска] с позиции блага для сирийского народа», - указал Фидан.

Глава МИД добавил, что «в 2025 году Турция продолжит поддерживать усилия по установлению стабильности и мира на Ближнем Востоке, между Россией и Украиной и в Африке».

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