МУС выдал ордер на арест Нетаньяху

Международный уголовный суд выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта за предполагаемые преступления в секторе Газа.

20 мая 2024 года генеральный прокурор Международного уголовного суда (МУС) в Гааге Карим Хан попросил МУС выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, министра обороны Израиля Йоава Галанта и трех лидеров палестинской исламистской вооруженной организации ХАМАС: Яхьи Синвара, Мухаммада Дейфа и Исмаила Хании.

Премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и израильского министра обороны Йоава Галанта генеральный прокурор МУС обвинил в военных преступлениях и преступлениях против человечности, совершенных на палестинских территориях силами Израиля в ходе войны с ХАМАС, начавшейся после октябрьского нападения группировки ХАМАС на Израиль. Среди военных преступлений, в которых Хан обвинил руководство Израиля, были использование голода среди гражданского населения в качестве метода ведения войны и умышленное нападение на гражданское население.

Власти Израиля резко раскритиковали обвинения от МУС. Нетаньяху заявил, что генпрокурор МУС «подрывает право любой демократии на самозащиту от террористических организаций и агрессоров», а также обвинил Хана в антисемитизме. При этом Нетаньяху заявил, что это не помешает Израилю уничтожить ХАМАС. МИД Израиля назвал случившееся «историческим позором, какой будут помнить до скончания веков».