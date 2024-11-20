CША увеличат и модернизируют ядерный арсенал

«Сегодня мы остаемся уверенными в текущих американских силах и доктрине. Но если — и я говорю если — потребуется корректировка ядерных сил… то мы должны быть готовы осуществить ее в достаточное время во избежание нехватки потенциала сдерживания», — сказал он на конференции в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований.

По словам Джонсона, при необходимости США также должны быть готовы скорректировать свою ядерную доктрину, программу модернизации соответствующего вооружения на ближайшую перспективу, боеготовность и состав ядерных сил. Он пояснил, что в этом случае, даже если сдерживание не сработает, Вашингтон сумеет достичь своих целей.

20 ноября глава Стратегического командования (STRATCOM) Вооруженных сил США генерал Энтони Коттон заявил, что в ближайшем будущем американские власти оценят, хватает ли им нынешних сил для того, чтобы создавать риск для двух потенциальных противников — России и Китая — «плюс третьих сторон».

Коттон подчеркнул, что современные угрозы заметно отличаются от тех, которые были более десяти лет назад, когда началась модернизация ядерного оружия. Если тогда речь шла о конфликтах низкой интенсивности, например, о борьбе с терроризмом, то теперь подходы специалистов по стратегическому планированию требуют значительной адаптации для противодействия все более агрессивной позиции таких противников, как Россия и Китай. «Мир изменился… Наша позиция должна соответствовать сегодняшней реальности, где ядерное оружие является основой стратегии противников», — подчеркнул генерал.