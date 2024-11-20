Матвиенко приедет в Азербайджан
16:14 393
На полях осенней сессии МПА СНГ в Санкт-Петербурге состоялась встреча спикера Совфеда России Валентины Матвиенко и председателя парламента Азербайджана Сахибы Гафаровой.
Стороны, как сообщается, обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе по парламентской линии, взаимодействие на международных площадках.
Спикер СФ РФ приняла приглашение Гафаровой посетить Азербайджан с официальным визитом. Даты визита будут согласованы дополнительно.
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