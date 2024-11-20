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Удар британскими ракетами по объекту Путина?

Матвиенко приедет в Азербайджан

16:14 393

На полях осенней сессии МПА СНГ в Санкт-Петербурге состоялась встреча спикера Совфеда России Валентины Матвиенко и председателя парламента Азербайджана Сахибы Гафаровой.

Стороны, как сообщается, обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе по парламентской линии, взаимодействие на международных площадках.

Спикер СФ РФ приняла приглашение Гафаровой посетить Азербайджан с официальным визитом. Даты визита будут согласованы дополнительно.

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