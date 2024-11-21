У Зеленского сделали заявление по поводу ядерного оружия

Чтобы победить Россию, Киеву сегодня необходимо соответствующее количество высокотехнологичного вооружения, а не следующий этап войны, заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Какое ядерное оружие? Сегодня есть возможность того, чего даже никто не мог представить еще 5-10 лет назад. Вы (европейцы) вырастили этого монстра под названием РФ, вы с ними сотрудничали, брали коррупционные деньги, позволили монополизировать, даже несмотря на запрет третьего энергопакета, свои энергетические инфраструктуры, вы продолжали из России лепить какого-то партнера», - заявил он.

Подоляк добавил, что «сегодня этот партнер заливает Восточную Европу кровью».

«И вы сегодня говорите: давайте дадим Украине ядерное оружие, пусть она переоборудует свою армию и начнет следующий этап войны. Почему мы должны это делать, имея сегодня возможность сделать то, чего никто не ожидал - обнулить репутацию, милитарные компоненты, армию России», - отметил советник главы ОП.

По словам Подоляка, для реализации этого сценария есть достаточно высокотехнологичного оружия, но нужно соответствующее его количество для наших Сил обороны: «Почему нужно придумывать какие-то конспирологические версии, когда есть логические действия, которые нужно совершить своевременно».

Кроме того, он выразил убеждение, что «никто Украине не собирается предоставлять ядерное оружие».