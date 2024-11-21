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В Турции заявили, что мир на Южном Кавказе «ближе, чем когда-либо»

16:54 852

Мир на Южном Кавказе сегодня «ближе, чем когда-либо», сказал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время выступления в Великом национальном собрании Турции.

Он призвал Азербайджан и Армению не упускать эту историческую возможность: «Несомненно, в основе этого лежит освобождение Азербайджаном своих территорий от оккупации. Мы поддерживаем двусторонние отношения с Азербайджаном на самом высоком уровне, и прилагаем совместные усилия для решения многих международных вопросов. Мы приветствуем выбор Армении в пользу мира и стабильности, и призываем обе страны не упустить эту историческую возможность».

Фидан напомнил, что впервые после долгого перерыва стороны провели встречу в Стамбуле без посредников и третьих сторон. «На заседании платформы «3+3» в Стамбуле в октябре мы обсудили все региональные вопросы. С приходом мира и стабильности на Южный Кавказ будут решены не только гуманитарные вопросы, но и созданы условия для торговли, взаимодействия и развития», - заключил он.

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