Американские дипломаты в непростой ситуации в Баку

Американские дипломаты, направленные в Баку для участия в глобальном климатическом саммите COP29 и обсуждения ежегодного выделения сотен миллиардов долларов на борьбу с изменением климата, оказались в сложной ситуации.

Специализированное издание E&E News из структуры Politico, посвященное энергетике и окружающей среде, сообщает, что в столице Азербайджана они борются за реализацию климатической повестки президента Джо Байдена, срок полномочий которого истекает через два месяца. Вместе с тем они понимают, что уже через несколько недель Дональд Трамп может разрушить эти планы.

Новоизбранный президент уже пригрозил свернуть внутренние климатические инвестиции и выйти из Парижского соглашения — глобального договора, обязывающего страны ограничить глобальное потепление.

Это означает, что ключевые пункты повестки, обсуждаемые американскими представителями на COP29, - такие как предоставление сотен миллиардов долларов глобальной помощи в борьбе с изменением климата, правила регулирования мирового углеродного рынка и подтверждение отказа от использования ископаемого топлива - вряд ли будут реализованы Соединенными Штатами в ближайшие четыре года.