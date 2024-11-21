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Американские дипломаты в непростой ситуации в Баку

Отдел информации
17:37 2265

Американские дипломаты, направленные в Баку для участия в глобальном климатическом саммите COP29 и обсуждения ежегодного выделения сотен миллиардов долларов на борьбу с изменением климата, оказались в сложной ситуации.

Приезд американской делегации может оказаться бессмысленным из-за победы Трампа

Специализированное издание E&E News из структуры Politico, посвященное энергетике и окружающей среде, сообщает, что в столице Азербайджана они борются за реализацию климатической повестки президента Джо Байдена, срок полномочий которого истекает через два месяца. Вместе с тем они понимают, что уже через несколько недель Дональд Трамп может разрушить эти планы.

Новоизбранный президент уже пригрозил свернуть внутренние климатические инвестиции и выйти из Парижского соглашения — глобального договора, обязывающего страны ограничить глобальное потепление.

Это означает, что ключевые пункты повестки, обсуждаемые американскими представителями на COP29, - такие как предоставление сотен миллиардов долларов глобальной помощи в борьбе с изменением климата, правила регулирования мирового углеродного рынка и подтверждение отказа от использования ископаемого топлива - вряд ли будут реализованы Соединенными Штатами в ближайшие четыре года.

На саммите COP29 присутствуют сотни представителей различных американских государственных структур. Часть из них уже вернулась в США, но вместо них в Баку прибыли другие делегаты.

Напомним, что одна из основных задач саммита COP29 — определить объем финансовой помощи, которую развитые страны выделят в форме кредитов и грантов странам глобального Юга для борьбы с изменением климата и перехода на альтернативные источники энергии. На данный момент делегациям пока не удалось достичь соглашения по данному вопросу.

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