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Велопробег в Баку с участием иностранных гостей COP29

ФОТО
Отдел спорта
17:50 626

В Баку прошел велопробег с участием зарубежных гостей.

В нем приняли участие представители Нидерландов и Франции, которые в связи с COP29 проделали долгий путь из Европы в Азербайджан на велосипедах. К ним присоединилась делегат из Кении.

Всего в велопробеге приняли участие около 60 человек, в том числе сотрудники Федерации велоспорта Азербайджана, велосипедисты и работники Олимпийской велошколы, а также просто любители.

Цель велопробега - привлечь людей к занятиям велоспортом и побудить их использовать велосипед в качестве ежедневного транспортного средства.

Мероприятие было организовано Министерством молодежи и спорта и Федерацией велоспорта Азербайджана.

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