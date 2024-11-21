Велопробег в Баку с участием иностранных гостей COP29
В Баку прошел велопробег с участием зарубежных гостей.
В нем приняли участие представители Нидерландов и Франции, которые в связи с COP29 проделали долгий путь из Европы в Азербайджан на велосипедах. К ним присоединилась делегат из Кении.
Всего в велопробеге приняли участие около 60 человек, в том числе сотрудники Федерации велоспорта Азербайджана, велосипедисты и работники Олимпийской велошколы, а также просто любители.
Цель велопробега - привлечь людей к занятиям велоспортом и побудить их использовать велосипед в качестве ежедневного транспортного средства.
Мероприятие было организовано Министерством молодежи и спорта и Федерацией велоспорта Азербайджана.