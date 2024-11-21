Счастье привалило: «сверхкрупное месторождение золота» нашли в Китае

Обнаружено больше 40 золотоносных жил с запасами 300 тонн золота на глубине 2 тыс. м под месторождением Ваньгу в уезде Пинцзян. Запасы золота на участке на глубине 3 тыс. м.

Эксперт по разведке руды Чэнь Жулинь сообщил «Синьхуа», что во многих кернах горных пород было обнаружено видимое золото. Тонна руды на глубине 2 тыс. м содержала максимум 138 граммов золота.

Добыча золота в Китае имеет многовековую историю. Непосредственно в провинции Хунань известен так называемый золотой пояс, который простирается с запада на восток в форме перевернутой буквы «S» поясняет издание Sina. Ресурсы золота в регионе чрезвычайно обильны и разрабатываются давно. Здесь открыты крупные золотые прииски: 9 сверхкрупных золотых месторождений, 20 средних и 29 мелких месторождений. Совокупные доказанные запасы достигают 600 т.