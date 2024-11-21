USD 1.7000
EUR 1.7938
RUB 1.6915
Подписаться на уведомления
Удар британскими ракетами по объекту Путина?
Новость дня
Удар британскими ракетами по объекту Путина?

Экс-главком ВСУ: «Добро пожаловать, Третья мировая началась…»

18:29 563

После прямого привлечения союзников России в войну против Украины началась Третья мировая война, полагает посол Украины в Великобритании, экс-главком ВСУ Валерий Залужный.

«Я считаю, что в 2024 году мы можем абсолютно точно считать, что началась Третья мировая война. Потому что в 2024 году перед Украиной уже стоит не Россия. Перед Украиной стоят солдаты из Северной Кореи. Давайте говорить честно. Уже в Украине совершенно открыто, ничего не стесняясь, убивают гражданских людей иранские «Шахеды». Уже в Украину летят ракеты именно северокорейского производства, и они об этом открыто заявляют. В Украине подрываются китайские снаряды, в ракетах российских применяются китайские детали», - цитирует Залужного «Украинская правда».

По мнению Залужного, большинство военных согласятся, что все перечисленные факторы дают основание говорить, что мировая война началась и мир должен готовиться к этому.

«То, чего так долго ожидали, оно уже началось. Но хочу сказать, что сам Бог дает шанс, не только Украине, но и всему миру, чтобы сейчас еще успеть сделать правильные выводы. Можно все еще остановить вот здесь, на территории Украины. Но этого не хотят понимать почему-то наши партнеры. Очевидно, что у Украины уже слишком много врагов. Украина за счет технологий будет выживать, но неизвестно, сможет ли она самостоятельно победить в этой битве. Поэтому я считаю, что мировая война, добро пожаловать - она началась», - говорит экс-главком ВСУ.

Экс-главком ВСУ: «Добро пожаловать, Третья мировая началась…»
Экс-главком ВСУ: «Добро пожаловать, Третья мировая началась…»
18:29 564
Россия запустила какую-то неизвестную ракету
Россия запустила какую-то неизвестную ракету фото
17:56 1820
Президент Израиля об ордере на арест Нетаньяху
Президент Израиля об ордере на арест Нетаньяху обновлено 17:10
17:10 4436
Россия захватывает украинский город
Россия захватывает украинский город обновлено 12:38
12:38 8864
МИД Армении о лжи посла США в Азербайджане
МИД Армении о лжи посла США в Азербайджане
15:25 5138
В США допустили обмен ядерными ударами с Россией. Реакция Китая
В США допустили обмен ядерными ударами с Россией. Реакция Китая обновлено 12:15
12:15 9163
Турция пообещала продолжать добиваться мира в Украине
Турция пообещала продолжать добиваться мира в Украине
15:41 971
Россия впервые ударила по Украине страшным оружием: межконтинентальной ракетой «Рубеж»
Россия впервые ударила по Украине страшным оружием: межконтинентальной ракетой «Рубеж» У Байдена отрицают; фото; видео; обновлено 17:51
17:51 13938
Cахиль Бабаев обещает щедрый рост пенсий
Cахиль Бабаев обещает щедрый рост пенсий
14:35 3661
Украина хочет получить смертоносные американские ракеты
Украина хочет получить смертоносные американские ракеты
14:14 3177
Баку снова не готов к холодам и зиме
Баку снова не готов к холодам и зиме о наших проблемах
12:07 4137

ЭТО ВАЖНО

Экс-главком ВСУ: «Добро пожаловать, Третья мировая началась…»
Экс-главком ВСУ: «Добро пожаловать, Третья мировая началась…»
18:29 564
Россия запустила какую-то неизвестную ракету
Россия запустила какую-то неизвестную ракету фото
17:56 1820
Президент Израиля об ордере на арест Нетаньяху
Президент Израиля об ордере на арест Нетаньяху обновлено 17:10
17:10 4436
Россия захватывает украинский город
Россия захватывает украинский город обновлено 12:38
12:38 8864
МИД Армении о лжи посла США в Азербайджане
МИД Армении о лжи посла США в Азербайджане
15:25 5138
В США допустили обмен ядерными ударами с Россией. Реакция Китая
В США допустили обмен ядерными ударами с Россией. Реакция Китая обновлено 12:15
12:15 9163
Турция пообещала продолжать добиваться мира в Украине
Турция пообещала продолжать добиваться мира в Украине
15:41 971
Россия впервые ударила по Украине страшным оружием: межконтинентальной ракетой «Рубеж»
Россия впервые ударила по Украине страшным оружием: межконтинентальной ракетой «Рубеж» У Байдена отрицают; фото; видео; обновлено 17:51
17:51 13938
Cахиль Бабаев обещает щедрый рост пенсий
Cахиль Бабаев обещает щедрый рост пенсий
14:35 3661
Украина хочет получить смертоносные американские ракеты
Украина хочет получить смертоносные американские ракеты
14:14 3177
Баку снова не готов к холодам и зиме
Баку снова не готов к холодам и зиме о наших проблемах
12:07 4137
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться