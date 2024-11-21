Экс-главком ВСУ: «Добро пожаловать, Третья мировая началась…»

«Я считаю, что в 2024 году мы можем абсолютно точно считать, что началась Третья мировая война. Потому что в 2024 году перед Украиной уже стоит не Россия. Перед Украиной стоят солдаты из Северной Кореи. Давайте говорить честно. Уже в Украине совершенно открыто, ничего не стесняясь, убивают гражданских людей иранские «Шахеды». Уже в Украину летят ракеты именно северокорейского производства, и они об этом открыто заявляют. В Украине подрываются китайские снаряды, в ракетах российских применяются китайские детали», - цитирует Залужного «Украинская правда».

По мнению Залужного, большинство военных согласятся, что все перечисленные факторы дают основание говорить, что мировая война началась и мир должен готовиться к этому.

«То, чего так долго ожидали, оно уже началось. Но хочу сказать, что сам Бог дает шанс, не только Украине, но и всему миру, чтобы сейчас еще успеть сделать правильные выводы. Можно все еще остановить вот здесь, на территории Украины. Но этого не хотят понимать почему-то наши партнеры. Очевидно, что у Украины уже слишком много врагов. Украина за счет технологий будет выживать, но неизвестно, сможет ли она самостоятельно победить в этой битве. Поэтому я считаю, что мировая война, добро пожаловать - она началась», - говорит экс-главком ВСУ.