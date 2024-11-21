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«Самый важный экономист США» отправился из Баку в Ереван и предупредил: «Трамп не спасет Армению...»

Отдел информации
19:09 2323

Профессор Колумбийского университета США, один из авторов «шоковой терапии», примененной в посткоммунистической Польше и России в 1990-х, Джеффри Сакс после участия в глобальном климатическом саммите COP29 в Баку посетил Ереван, где сделал заявления, которые могут разочаровать Армению.

Ранее The New York Times назвала Сакса «возможно, самым важным экономистом мира»; однако в родной Америке он за последние годы подвергается критике как пророссийский пропагандист. В своем выступлении Сакс заявил, что новоизбранного президента Дональда Трампа не интересует регион Южного Кавказа, и он не станет спасать Армению.

Сакс предупредил армян: Трампа не интересует Южный Кавказ, он не станет спасать Армению

По словам экономиста, единственный путь спасения Армении — это налаживание отношений с соседями. В интервью армянской службе «Радио Свобода» он подчеркнул: мир является основой для экономического развития.

«Мир необходим. Между соседями должно быть сотрудничество. Нужна не только национальная стратегия, но и региональная стратегия. Такая страна, как Армения, сможет развиваться, если ее соседи — а под соседями я имею в виду Россию, Турцию, Иран, Азербайджан и Грузию — объединятся и начнут работать над совместными проектами в экономике: развитие туризма, высшего образования, транспорта, цифровых решений и так далее», — отметил Сакс.

Он также добавил, что «сегодня страны должны искать способы сосуществовать со своими соседями», и подчеркнул, что «главным приоритетом должно быть экономическое развитие, а не война».

Сакс выразил сожаление, что не увидел представителей Армении на саммите COP29 в Баку. «Это не азербайджанская конференция. Это конференция ООН», — заявил он, отметив, что «взрослые, мыслящие о мире люди должны осознавать, что мир движется в опасном направлении».

Американский экономист, известный своей критикой внешней политики США, включая обвинения «в провоцировании Вашингтоном войны в Украине», подчеркнул, что первоочередной задачей новой администрации США должно стать прекращение российско-украинской войны.

Также, по мнению Сакса, Южный Кавказ не входит в зону интересов Дональда Трампа: «Я думаю, это реалистичный взгляд. США не собираются спасать Армению. Фактически США даже не обратят внимания на Ереван. Армении придется искать свой путь с соседями, возможно, с участниками БРИКС, или же принять новую стратегию, потому что мир быстро меняется. Трамп — человек нестабильный, поэтому мы не можем предсказать его действия. Но одно очевидно — он не будет следовать политике Байдена. И этот регион, я думаю, не будет вызывать у него интереса».

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