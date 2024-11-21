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Отбор на ЧМ-2027: Азербайджан в гостях у Ирландии

Эльмир Алиев, отдел спорта
19:14 1355

Сегодня в 21:00 по бакинскому времени в Дублине начнется отборочный матч мужского чемпионата мира-2027 по баскетболу между сборными Ирландии и Азербайджана.

Команды выступают в группе «А» вместе со Швейцарией и Косово. Все сборные уже провели по два матча. Азербайджан проиграл в гостях Швейцарии (53:72), а затем одержал в Баку историческую победу над Косово (87:77). Это был первый матч, выигранный сборной Азербайджана в рамках отборочных турниров чемпионатов мира, в которых наша команда участвует впервые.

Сегодняшний соперник команды Тахира Бахшиева - сборная Ирландии - проиграл в гостях Косово (76:83), а затем уступил дома Швейцарии (63:86).

Турнирное положение:

1. Швейцария – 4 очка (2 матча)

2. Азербайджан – 3 (2)

3. Косово – 3 (2)

4. Ирландия – 2 (2).

На предварительной отборочной стадии 10 команд поделены на три группы. Победители групп выйдут в следующий отборочный раунд. Также дальше пройдет лучшая из трех команд, занявших 2-е места.

Сегодня также состоится матч Швейцария - Косово. А 24 ноября пройдут игры Азербайджан - Швейцария и Ирландия - Косово.

Завершатся матчи предварительной стадии в феврале следующего года.

Состав сборной Азербайджана: Орхан Гаджиева, Улаш Тургут, Эльшад Ширзадов, Джабраил Акперов, Амиль Гамзаев, Кямран Мамедов, Эрджан Донат, Ян Хаммер, Саадеттин Донат, Акпер Мамедов, Ширзад Ширзадов, Джордан Дэвис и Заур Пашаев.

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