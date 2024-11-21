Госдума приняла трехлетний бюджет: рекордные расходы на войну

Государственная дума приняла закон «О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026–2027 годов», сообщается на сайте российского парламента 21 ноября.

Правительство РФ внесло проект бюджета на рассмотрение Госдумы 30 сентября. Проект предполагает, что в 2025 году на военные расходы по статье «Национальная оборона» направят 13,5 триллиона рублей (или 6,31% ВВП России). Это рекордные военные расходы в новейшей истории России, отмечает «Медуза».

Новый трехлетний бюджет предполагает, что в 2026-2027 годах военные расходы будут несколько ниже: 12,8 триллиона рублей в 2026-м и 13,1 триллиона рублей в 2027-м.

Расходы по статье «Нацбезопасность и правоохрана», то есть на работу силовых структур, в 2025 году составят 3,5 триллиона рублей. Вместе со статьей «Национальная оборона» это 41% всех расходов федерального бюджета.

Расходы на войну и силовые органы превышают траты на образование, здравоохранение, социальную политику и национальную экономику вместе взятые, замечает издание.