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Удар британскими ракетами по объекту Путина?
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Удар британскими ракетами по объекту Путина?

Путин «не блефует»

предупреждает президент Сербии
19:35 1511

Президент РФ Владимир Путин «не блефует», когда говорит о готовности защищать страну всеми видами оружия, заявил его сербский коллега Александар Вучич, передает портал Novosti.

«Если вы думаете, что будете стрелять во все на территории России, что захотите, с логистикой западных стран, с оружием западных стран, не получая ответа, и что Путин не будет использовать все виды оружия, которые ему нужны, которые он считает нужными, вы либо не знаете его, либо ненормальные, третьего варианта не существует», — сказал Вучич.

По его мнению, мир приближается к катастрофе, поскольку никто не хочет слушать друг друга и говорить о перемирии. Сербский лидер заявил, что хочет мира, но слышал «и от людей из Москвы, и Зеленский сказал мне в лицо, что это «плохая идея». «Сегодня межконтинентальная ракета, завтра что-то еще», — добавил Вучич.

19 ноября Вучич высказался на эту же тему и подчеркнул, что хорошо знает Путина: «Если безопасность Москвы окажется под угрозой, а также безопасность ее сил, и если она увидит, что другого выхода нет, она применит ядерное оружие».

Путин 19 ноября утвердил обновленную ядерную доктрину России. Согласно документу, Россия расценивает как «совместное нападение» агрессию со стороны неядерного государства при поддержке ядерного. При этом Россия будет считать агрессию со стороны государства из состава военной коалиции, блока или союза как агрессию такого объединения в целом. В частности, одним из условий применения ядерного оружия стало: «Агрессия против России и/или Беларуси с применением обычного оружия, создающая критическую угрозу их суверенитету и/или территориальной целостности».

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